Una senatrice ha rivolto insulti razzisti a Mbappé, dicendo che “succhiava noci di cocco invece di latte” e che “le creature più istruite erano scimpanzé”. Lui ha risposto commentando che “questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere” e che “invece del latte materno, è cresciuto succhiando noci di cocco”. La polemica è scoppiata sui social, con molte reazioni di condanna.

“Questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere. Invece del latte materno, è cresciuto succhiando noci di cocco e le creature più istruite che abbia mai sentito erano scimpanzé. Avresti dovuto fargli il dito medio, Orlando Gill (portiere del Paraguay)”. Inizia così uno dei messaggi choc di Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana che ha insultato Kylian Mbappé con diverse frasi razziste dopo la sconfitta del Paraguay contro la Francia. La formazione allenata da Didier Deschamps ha battuto gli avversari sudamericani per 1-0, con un gol proprio di Kylian Mbappé su calcio di rigore, al termine di una partita nervosa, fallosa e piena di accenni di rissa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc in Paraguay, insulti razzisti a Mbappé da una senatrice: “Succhiava noci di cocco anziché latte, gli esseri più istruiti che abbia mai ascoltato erano scimpanzé”. Lui risponde

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