Mbappé insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana Lui replica | Indegna

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una senatrice paraguaiana ha rivolto insulti razzisti a Mbappé sui social. L’attaccante francese ha risposto definendo il commento “indegno”. La discussione ha attirato l’attenzione sui messaggi discriminatori online, con Mbappé che ha condannato pubblicamente l’accaduto. Nessuna azione legale è stata comunicata finora. La vicenda si aggiunge a un elenco di episodi di razzismo nel calcio e sui social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci si chiede spesso come si possa superare il limite della decenza con così tanta tracotanza. Domanda vana: succede e basta. Protagonista della nuova squallida vicenda è Celeste Amarilla, senatrice del Paraguay, che ha pensato bene di prendersela con Kylian Mbappé definendolo “un camerunese colonizzato, che finge di essere un francese, duro, rancoroso, nuovo ricco, arrogante e brutto”. Non contenta, la signora Amarilla ha insistito: “Era nervoso e terrorizzato per tutta la partita, come tutta la sua squadra. Non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, hanno vinto per un pelo. L'unica cosa di cui molti di noi si lamentano riguardo alla nazionale paraguaiana è che non gli hanno dato una bella lezione a fine partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mbapp233 insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana lui replica indegna
© Gazzetta.it - Mbappé, insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana. Lui replica: "Indegna"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

Video Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

Notizie e thread social correlati

Mondiali, senatrice paraguaiana offende Mbappé: «Scimpanzè». Lui risponde: «Razzista»Dopo la partita, una senatrice paraguaiana ha commentato su un social: «Scimpanzè» rivolto a Mbappé.

Choc in Paraguay, insulti razzisti a Mbappé da una senatrice: “Succhiava noci di cocco anziché latte, gli esseri più istruiti che abbia mai ascoltato erano scimpanzé”. Lui rispondeUna senatrice ha rivolto insulti razzisti a Mbappé, dicendo che “succhiava noci di cocco invece di latte” e che “le creature più istruite erano...

Temi più discussi: Francia-Paraguay, bufera per le parole di Chilavert: Razzista e omofobo; Follia social dopo Olanda-Marocco: insulti razzisti a Kluivert, Timber e Summerville; Mondiali LIVE: il Belgio raggiunge l'Inghilterra agli ottavi, grandi rimonte tra Atlanta e Seattle.

mbappé insulti razzisti dallaMbappé, insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana. Lui replica: IndegnaCeleste Amarilla ha attaccato la stella francese definendolo un camerunese colonizzato, che finge di essere un francese. Non ha nemmeno imparato a scrivere, invece del latte materno ha succhiato noci ... gazzetta.it

mbappé insulti razzisti dallaMbappé risponde alla senatrice paraguayana che gli aveva rivolto insulti razzisti: Donna spregevoleCeleste Amarilla, senatrice paraguaiana, ha insultato pubblicamente Mbappé con affermazioni che il governo francese e la Federcalcio transalpina hanno ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web