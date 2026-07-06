Una senatrice paraguaiana ha rivolto insulti razzisti a Mbappé sui social. L’attaccante francese ha risposto definendo il commento “indegno”. La discussione ha attirato l’attenzione sui messaggi discriminatori online, con Mbappé che ha condannato pubblicamente l’accaduto. Nessuna azione legale è stata comunicata finora. La vicenda si aggiunge a un elenco di episodi di razzismo nel calcio e sui social media.

Ci si chiede spesso come si possa superare il limite della decenza con così tanta tracotanza. Domanda vana: succede e basta. Protagonista della nuova squallida vicenda è Celeste Amarilla, senatrice del Paraguay, che ha pensato bene di prendersela con Kylian Mbappé definendolo “un camerunese colonizzato, che finge di essere un francese, duro, rancoroso, nuovo ricco, arrogante e brutto”. Non contenta, la signora Amarilla ha insistito: “Era nervoso e terrorizzato per tutta la partita, come tutta la sua squadra. Non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, hanno vinto per un pelo. L'unica cosa di cui molti di noi si lamentano riguardo alla nazionale paraguaiana è che non gli hanno dato una bella lezione a fine partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappé, insulti razzisti dalla senatrice paraguaiana. Lui replica: "Indegna"

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Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

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