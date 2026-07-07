Non solo numeri | alla Plenaria di metà anno Kiranet conferma la scelta sociale con la piantumazione di erbe aromatiche a Fuori di Zucca

Durante la riunione di metà anno, l'azienda ha annunciato l'iniziativa di piantare erbe aromatiche presso un centro dedicato, coinvolgendo anche i team delle società spin-off. L’attività di team building si è svolta con la partecipazione di persone con disabilità, creando un momento di condivisione e collaborazione. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di responsabilità sociale, che mira a promuovere l'inclusione attraverso attività pratiche e partecipative.

Il team building, che ha coinvolto anche i colleghi delle spin-off Coevia Sistemi e Neuresia, si è svolto insieme a persone diversamente abili impegnate nei percorsi della fattoria sociale aversana Anche quando si tirano le somme di un semestre e si tracciano gli obiettivi di quello successivo, per Kiranet, azienda specializzata in tecnologie digitali per la sanità al servizio di strutture sanitarie e professionisti del settore, c'è un filo che non si spezza mai: l'attenzione al sociale. È questo il messaggio che la direzione ha voluto dare in occasione della Plenaria di metà anno, l'appuntamento che ha riunito il team per fare il punto sui risultati raggiunti nel primo semestre 2026 e sugli obiettivi della seconda metà dell'anno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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La plenaria solidale di KIRANET

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