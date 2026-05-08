Oltre la carne | la sfida dei fratelli Narcisi per le erbe aromatiche

Due fratelli hanno avviato un progetto per promuovere l’uso delle erbe aromatiche in cucina, spesso considerate ingredienti di seconda scelta. Nel loro orto professionale si concentrano sulla coltivazione di diverse varietà di piante aromatiche, cercando di superare la percezione limitata di questi ingredienti. L’obiettivo è offrire un’alternativa sostenibile all’acquisto di prodotti freschi, favorendo l’autoproduzione e valorizzando le erbe come parte integrante delle ricette quotidiane.

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? Punti chiave Perché le erbe aromatiche sono ancora considerate ingredienti di serie C?. Come può un orto professionale risolvere il limite dell'autoproduzione in cucina?. Quali sono i rischi reali dietro il mito del foraging sui social?. Come può la decentralizzazione garantire la freschezza costante dei menu stellati?.? In Breve L'autoproduzione copre al massimo il 15% del fabbisogno vegetale totale di un ristorante.. L'85% delle erbe aromatiche deve essere reperito tramite canali di approvvigionamento esterni.. Il modello di Cannara prevede consegne settimanali in confezioni studiate per singole porzioni.. Diego Narcisi propone la collaborazione con aziende specializzate per superare i limiti logistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre la carne: la sfida dei fratelli Narcisi per le erbe aromatiche Notizie correlate Herbarium: a Villa dei Vescovi incontri, fiori, erbe aromatiche e piante officinaliSabato 11 e domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10 alle 18, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova), Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente... Servizio civile agricolo. Giovani volontari crescono, tra galline ed erbe aromaticheOltre il 30% degli agricoltori ha più di 65 anni e la percentuale di aziende agricole guidate da under 40 non supera il 12%. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Bandire pubblicità di carne e combustibili fossili è avanguardia o paternalismo statale? Il caso Amsterdam; Luca Fantin, lo chef di Pepe a Milano: Dopo 15 anni in Giappone porto la carne nel menu del gruppo Langosteria; Amsterdam vieta ufficialmente la pubblicità di carne negli spazi pubblici; Oltre la bistecca: 5 cibi (insospettabili) che non sapevi di poter fare al barbecue. Benevento: «Carne cinghiale, stop al divieto di vendita oltre regione»Tra le tante soluzioni adottate, per contenere la piaga della smisurata presenza di cinghiali, la normativa che consentiva la vendita della carne degli ungulati è apparsa valida. Questo ha determinato ... ilmattino.it Le amministrazioni potranno salire oltre i 7 euro, soglia ferma ormai da 14 anni. Ma per rendere operativa la decisione sarà necessario un passaggio legislativo - facebook.com facebook Dal Governo Meloni oltre 12,4 milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico e rafforzare la sicurezza del territorio in otto Comuni della provincia di Viterbo. Un risultato concreto per la tutela delle nostre comunità x.com