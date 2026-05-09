Gli studenti di Diano Marina e Cervo hanno presentato ricette che integrano erbe aromatiche locali, vincendo una competizione tra le due scuole. Le preparazioni sono state valutate da una commissione di esperti del settore culinario, che ha premiato le creazioni più originali e ben eseguite. Le ricette includono piatti fusion che combinano ingredienti tradizionali con tecniche moderne, mostrando un’attenzione particolare alla valorizzazione delle erbe del territorio.

? Domande chiave Quali ricette hanno conquistato la commissione di esperti tra Diano e Cervo?. Come hanno trasformato gli studenti le erbe locali in piatti fusion?. Chi sono i vincitori della sfida tra tradizione e innovazione gastronomica?. Perché la cucina è diventata un laboratorio di sostenibilità nelle scuole?.? In Breve Commissione tecnica composta da Livio Revello, Nadia Pedrazzi, Valerio Ribalti e Francesca Bellando.. Vincitori riceve targhe, campionari RB Plant e buoni acquisto da 70 euro presso Pittaluga.. Chef Livio Revello ha mostrato tecniche professionali per la Mediterranean Fusion Pocket premiata.. Progetto coinvolge scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Diano Marina, San Pietro e Cervo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diano Marina: gli studenti vincono con ricette di erbe aromatiche

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