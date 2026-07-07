Non è la solita mostra | a Roma torna il festival dove il riciclo diventa spettacolo

A Roma torna il festival dedicato al riciclo, “Fai la Differenza, c’è. Alla Ricerca della Sostenibilità”, che dall’11 luglio al 15 ottobre celebra la settima edizione con un calendario di eventi. La manifestazione combina arte, ambiente e inclusione sociale, dimostrando come la sostenibilità possa essere anche creativa e coinvolgente. La mostra si distingue per il suo approccio originale, trasformando il riciclo in uno spettacolo.

La sostenibilità può essere creativa, coinvolgente e persino divertente. È questa la filosofia di “Fai la Differenza, c’è. Alla Ricerca della Sostenibilità”, il festival che dall’ 11 luglio al 15 ottobre torna a Roma con la sua settima edizione e un calendario ricco di eventi dedicati all’ambiente, all’arte e all’inclusione sociale. Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura nell’ambito di Roma Creativa 365, il festival trasformerà diversi luoghi della città in spazi di incontro dove riflettere sul futuro del pianeta attraverso mostre, laboratori, installazioni artistiche e workshop aperti a tutti. Si parte da Euroma2 con un weekend di eventi gratuiti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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