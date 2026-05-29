Nella periferia, il ’Sottocasa Festival’ ha aperto il settimo anno con l’inaugurazione di una piazza. La manifestazione si svolge in diverse aree della zona, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali. La presenza di artisti e eventi culturali ha attirato un pubblico numeroso. La festa si protrarrà per diversi giorni, con spettacoli, laboratori e iniziative di promozione territoriale. La piazza principale è stata restaurata e riqualificata per l’occasione.

L’obiettivo, come sottolineano i promotori, è rafforzare il senso di comunità. Il lavoro che c’è dietro ad un festival che arriva a tagliare il nastro del suo settimo anno ha visto al centro cittadine, cittadini e realtà del territorio. Il risultato finale? Mostre di fotografia, installazioni, film di famiglia, visite guidate e molto altro. E, soprattutto, fulcro di tutto questo è la periferia: in questo caso i quartieri Darsena Gulli e Farini. Settima edizione per ’ Sottocasa ’, il Festival di inizio estate multidisciplinare, diffuso e partecipato, con ingresso libero e gratuito. La rassegna torna a Ravenna da domani al 21 giugno, ed è frutto, come detto, di un capillare lavoro che per molti mesi ha coinvolto cittadine, cittadini e realtà del territorio in un progetto artistico e sociale multidisciplinare, diffuso e partecipato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La periferia diventa il centro. Torna ’Sottocasa Festival’

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