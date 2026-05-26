Elodie e Marracash non si sono parlati per quasi quattro anni. Si sono riuniti solo sul palco durante un concerto, senza scambi di parole prima di quell’evento. Nel film documentario “King Marracash”, attualmente nelle sale fino al 27 maggio, viene mostrato anche il capitolo dedicato alla loro relazione sentimentale.

È nelle sale cinematografiche “ King Marracash”, fino al 27 maggio. Nel docu-film la storia dell’artista tra pubblico e privato e c’è spazio anche per il capitolo amore. La relazione con Elodie è nata sul set di “Margarita” e viene ricordata da Marracash come “una bella storia ”. E ancora: Per me è stato un momento molto rilassato e felice. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva”. Quando ho scritto ‘ Noi, Loro e Gli Altri’, lì è esploso il dramma, perché io ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni. Poi ci siamo riuniti sul palco per un concerto e vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”

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Elodie arriva a sorpresa al concerto di Marracash!

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