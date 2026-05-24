Il ministro degli Esteri ha affermato che l'amicizia tra Italia e Israele si basa sulla sincerità e che ci sono limiti da rispettare nelle relazioni tra i due paesi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento al Festival dell’Economia di Trento, in merito al caso delle flottiglie.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene al Festival dell’Economia di Trento sul caso Flotilla. Intanto Parigi vieta l’ingresso a Ben Gvir “Dobbiamo dare segnali a Israele: c’è un limite oltre il quale non si può andare. Siamo amici, ma l’amicizia richiede sincerità”. È netto l’intervento di Antonio Tajani al Festival dell’Economia di Trento sul caso della Global Sumud Flotilla e sulle tensioni che ne sono seguite. Le parole del ministro degli Esteri arrivano mentre la vicenda resta al centro dell’attenzione internazionale. Dopo l’abbordaggio israeliano alla nave degli attivisti, la Francia ha deciso di bloccare l’ingresso nel Paese al ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tajani sul rapporto Italia-Israele: “Amicizia vuol dire sincerità, ci sono limiti da non superare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tajani Show Ribalta le critiche di Giuseppe Conte e lo Costringe alla Figuraccia

Notizie e thread social correlati

Rivera si candida alla presidenza FIGC: «Sono pronto, ho già un programma ben preciso! Eliminazione dell’Italia? Bisogna dire una cosa con sincerità»L’ex calciatore del Milan, Gianni Rivera, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della FIGC, affermando di essere pronto con un programma...

Leggi anche: E sono due. Anche Hua Hong svilupperà chip da 7 nm. Cosa vuol dire per la Cina

Temi più discussi: Flotilla, l’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni al ministro Ben Gvir; Export, Tajani: qualità del Made in Italy supera crisi e dazi; Flotilla, scontro Italia-Israele dopo il video shock; Il video choc della Flotilla in ginocchio mostrato da Tajani a Meloni, così il governo ha deciso di reagire a Israele: Superata una linea rossa.

Tajani Amici di Israele, ma si renda conto che c’è un limite da non superare. Su Hormuz: L’Italia sarà protagonista reddit

Tajani e la Flotilla: Siamo amici di Israele ma c'è un limite: sanzionare il prima possibile Ben GvirIl ministro degli Esteri contro il ministro israeliano per gli abusi sugli attivisti, anche italiani, della Flotilla. Nel mentre la Francia Parigi passa ai fatti e blocca il passaggio di Ben Gvir ... today.it

Il Ministro estremista israeliano per la Sicurezza Nazionale ha diffuso un filmato in cui gli attivisti della Flotilla Sumud, fermati al largo di Gaza, vengono fatti inginocchiare con le mani legate mentre risuona l'inno israeliano.Il governo italiano pretende le scuse x.com

Flotilla, lo strappo dell'Italia: Subite vessazioni inaccettabili, l'Europa punisca il ministro di IsraeleIl ministro degli Esteri attacca Tel Aviv dopo gli abusi sugli attivisti della Flotilla: 'Violati i diritti umani' ... agi.it