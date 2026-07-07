Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali al Seattle Stadium. De Ketelaere ha segnato due volte al 9° e al 30°, Vanaken ha realizzato un gol al 57’, e Lukaku ha chiuso il punteggio al 93’. Per gli Usa è andato a segno un solo gol.

AGI - Finisce 4-1 al Seattle Stadium il match valido per gli ottavi di finale tra Belgio e Usa ai mondiali. Al 9' e al 30' doppietta del belga De Ketelaere, al 57' il suo compagno di squadra Hans Vanaken e al 93' Romelo Lukaku. Per gli americani al 31' la rete di Malik Tillman. La squadra di Garcia ora troverà la Spagna ai quarti venerdì sera. Gli Stati Uniti sono l'ultima delle tre selezioni dei paesi ospitanti a salutare il Mondiale. Il Belgio, invece, prosegue la sua corsa, e ai quarti affronterà la Spagna. Diavoli Rossi subito avanti e al 9' la partita si sblocca. Cross di Trossard, respinta della difesa a stelle e strisce sulla quale si avventa Raskin; il pallone calciato dal numero 23 arriva a De Ketelaere, che da due passi sigla il primo gol della sua carriera a un Mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Non basta Balogun, il Belgio travolge gli Usa 4-1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald»Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 al Seattle Stadium, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale.

Il Belgio travolge gli Stati Uniti, Lukaku segna e imita la danza di Trump: il gesto dopo il caso BalogunIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio di 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, avanzando ai quarti di finale.

Temi più discussi: Ribalta questo, il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: È la maledizione di Donald; Scandalo Balogun, gelo in Rai: Ferrari replica a Tardelli; Tardelli in tv sul caso Balogun: In questo Mondiale si può far tutto basta ricevere ordini. La reazione di Paola Ferrari; Mondiali, colpo di scena Fifa: sospesa la squalifica a Balogun, Trump ringrazia.

Balogun gioca ma non tocca palla, il Belgio umilia gli Usa: 4-1 con doppietta di CDK. Segna anche LukakuGiustizia è fatta, come era preventivabile che accadesse: il Belgio travolge gli Usa 4-1 e vola ai quarti di finale del Mondiale 2026. Nonostante la presenza di Folarin Balogun, la ... leggo.it

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit

Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finaleLa doppietta di De Ketelaere, Vanaken e Lukaku cancellano le polemiche degli scorsi giorni ed eliminano team USA ... quotidiano.net