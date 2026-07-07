Il Belgio travolge gli Stati Uniti Lukaku segna e imita la danza di Trump | il gesto dopo il caso Balogun

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio di 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, avanzando ai quarti di finale. Dopo il quarto gol, un calciatore ha imitato la danza associata all'ex presidente americano, in risposta a un episodio precedente legato a un altro calciatore. La partita si è conclusa con il Belgio che ha festeggiato pubblicamente, attirando l’attenzione anche sulla scena social e mediatica.

Dopo il 4-1 negli ottavi dei Mondiali, i Red Devils festeggiano il quarto gol stuzzicando il presidente americano. Il Belgio travolge 4-1 gli Stati Uniti negli ottavi di finale dei Mondiali e conquista i quarti, ma a far parlare non è soltanto il risultato. Al triplice fischio, infatti, l’attenzione si è spostata sull’ esultanza di Romelu Lukaku e di diversi compagni di squadra, che hanno celebrato il quarto gol riproducendo la ormai celebre danza di Donald Trump. Non solo l’attaccante del Napoli si è rivolto verso la tribuna, dove era presente Infantino, sbottando polemicamente. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e sono state interpretate da molti come una chiara risposta alle polemiche che avevano accompagnato la vigilia della sfida, legate al caso Folarin Balogun e all’intervento del presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Belgium Survives Penalty Heartbreak As Senegal Collapses In World Cup Thriller

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