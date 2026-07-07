Nogara accoltella uno sconosciuto alla schiena | arrestato marocchino

A Nogara, nel Veronese, un uomo di 28 anni di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto alla schiena. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine e senza permesso di soggiorno, è stato fermato subito dopo l’aggressione. La vittima ha riportato ferite che sono state giudicate non gravi. L’arrestato si trova ora in custodia, in attesa di essere processato.

Un 28enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri a Nogara, nel Veronese. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica. I militari della locale stazione sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta aggressione in strada. Al loro arrivo era in corso una colluttazione tra il giovane, armato di coltello, e un uomo di 51 anni, che stava cercando di disarmarlo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 51enne stava per entrare in un ristorante al termine del turno di lavoro quando il 28enne avrebbe tentato di accoltellarlo alle spalle. L’uomo si sarebbe accorto dell’aggressione notando il riflesso della lama sulla vetrata della porta del locale, riuscendo così a voltarsi in tempo ed evitare il fendente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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