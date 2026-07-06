A Nogara, in provincia di Verona, un uomo di 51 anni è stato accoltellato alle spalle da uno sconosciuto. L'aggressione è avvenuta domenica sera e potrebbe aver avuto conseguenze gravi, analogamente a un episodio avvenuto a Milano il giorno precedente, in cui un uomo è stato ferito gravemente con un coltello davanti a un bar.

Poteva avere gravissime conseguenze, come nel caso dell’episodio di sabato in via Capecelatro a Milano (dove un 22enne nato in Italia da genitori del Gambia ha brutalmente accoltellato davanti a un bar un informatico milanese che ora lotta tra la vita e la morte), quanto accaduto domenica sera a Nogara, nella Bassa Veronese. Un 28enne di origini marocchine senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che girava per il paese armato anche di un grosso coltello da cucina e alterato con ogni probabilità dall’alcol o da sostanze stupefacenti, si è improvvisamente avvicinato a un 51enne di origini romene che non conosceva, sferrandogli due fendenti alla schiena con un taglierino. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, un altro caso simile all'aggressione di Milano: 51enne accoltellato da uno sconosciuto alle spalle a Nogara

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