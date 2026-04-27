Accoltella alla schiena e alla gola una donna in strada a Monza 21enne arrestato | il video

La notte dell’8 febbraio 2025, a Monza, una donna è stata colpita con un coltello alla schiena e alla gola in strada. Un giovane di 21 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio e rapina, dopo che un video ha documentato l’aggressione. La polizia ha ricostruito i fatti e arrestato il sospetto poco dopo l’incidente.

Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Monza per tentato omicidio e rapina. La notte dell'8 febbraio 2025 avrebbe accoltellato una donna in strada per rubarle la borsa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate ?Giugliano, accoltella la compagna alla gamba e alla schiena: donna operata d'urgenzaUn grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, nel... Alessandria, donna uccisa in strada con una coltellata alla golaTorino, 20 aprile 2026 - Giallo a Vignale Monferrato, nell'alessandrino, dove una donna cinquantenne è stata accoltellata alla gola in strada ed è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 26enne accoltella un 28enne, arrestato; Cecina, l'accoltella dopo un lite per motivi sentimentali: chi è l'arrestato; Accoltella il coinquilino dopo una lite: arrestato 26enne; Turiste olandesi violentate in via Larga a Milano, identificato l'aggressore: prima la rapina, poi gli abusi. Accoltella alla schiena e alla gola una donna in strada a Monza, 21enne arrestato: il videoAll'una e mezza di notte dell'8 febbraio 2025, due ragazzi – di cui uno 21enne – a piedi lungo via della Guerrina a Monza, si sono avvicinati a due donne con la scusa di chiedere informazioni. Queste, ... fanpage.it Ragazzino di 14 anni aggredito a Milano: «Colpito alla schiena e alla testa con una bottiglia rotta». Il branco in fugaChoc a Milano dove un ragazzino di appena 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi di arma da taglio: il ... leggo.it Cogollo del Cengio, accoltella il fratello: 32enne arrestato per tentato omicidio L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione familiare, dove i due vivevano insieme alla madre e al patrigno. x.com Lite tra fidanzati a Dolzago, lei lo accoltella Protagonisti una donna di 36 anni e il compagno 44enne, entrambi con alle spalle una vita segnata da problemi di tossicodipendenza. Lei è stata arrestata, l’uomo, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita #la - facebook.com facebook