Netflix ha pubblicato le prime immagini di “The Last House”, una nuova serie sci-fi che farà parte del catalogo estivo. Il progetto include nel cast l’attrice Greta Lee e l’attore Wagner Moura. La piattaforma di streaming ha annunciato l’arrivo di questa produzione, senza specificare la data di uscita. Le immagini mostrano alcune scene della serie, che promette di essere tra le più attese della stagione.

Netflix ha ufficialmente inserito nel proprio calendario estivo uno dei titoli sci-fi più attesi della stagione. Il film di Louis Leterrier, precedentemente noto con il titolo di lavorazione 11817, si intitola ora ufficialmente The Last House e farà il suo debutto sulla piattaforma il prossimo 7 agosto 2026. Scritto da Matthew Robinson (Love and Monsters), il film segue le vicende di una famiglia di quattro persone che si ritrova improvvisamente prigioniera all’interno della propria abitazione. Con le risorse che scarseggiano e un’oscura presenza che impedisce ogni via d’uscita, i protagonisti dovranno affrontare una minaccia invisibile ma letale.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Trappola domestica: Netflix svela le prime immagini di “The Last House” con Greta Lee e Wagner Moura

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