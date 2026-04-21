Silo | il trailer della stagione 3 svela le origini della distopia e la data d’uscita su Apple TV

La piattaforma di streaming ha pubblicato oggi il trailer ufficiale e le prime immagini della terza stagione di “Silo”, la serie sci-fi tratta dalla trilogia di Hugh Howey. La stagione 3 arriverà prossimamente su Apple TV. Nel materiale mostrato si possono vedere scene che rivelano le origini della distopia e dettagli sulla trama. La serie ha già ottenuto riconoscimenti e attenzione tra gli appassionati del genere.

La piattaforma ha svelato oggi le prime immagini e il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Silo, l’acclamata serie sci-fi tratta dalla trilogia bestseller di Hugh Howey. Con un debutto fissato per il 3 luglio, i nuovi episodi promettono di espandere radicalmente l’universo narrativo, alternando la lotta per la sopravvivenza nel presente a un’inedita storia delle origini. La nuova stagione, composta da 10 episodi, vedrà Rebecca Ferguson riprendere il ruolo di Juliette Nichols. Dopo essere sopravvissuta alla “pulizia” forzata nel finale della scorsa stagione, Juliette torna nel silo affetta da amnesia, proprio mentre la comunità cerca di riprendersi da una violenta ribellione.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - “Silo”: il trailer della stagione 3 svela le origini della distopia e la data d’uscita su Apple TV Notizie correlate Euphoria 3, arriva il trailer ufficiale: data d’uscita e cast della nuova stagioneIn onda dal 13 aprile È stato rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di Euphoria, il cult HBO creato, diretto e... Leggi anche: Scrubs, il revival arriva anche in Italia: data di uscita e trailer della nuova stagione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Silo Pharma evidenzia programma per PTSD dopo cambio politico; Silo Pharma evidenzia programma farmaco PTSD dopo cambio politica; Firenze, CFT: tutti assolti nel processo sul crac della logistica. Silo: arriva la terza stagione della serie con Rebecca Ferguson - Guarda il teaser ufficialePrime immagini della nuova stagione dell'acclamata dramedy sci-fi creata dal vincitore dell'Emmy Graham Yost, che vedremo in streaming su Apple TV dal 3 luglio. Ecco il primo teaser trailer di Silo s3 ... comingsoon.it Silo, svelato il teaser trailer della terza stagione con Rebecca FergusonApple TV ha svelato le prime immagini della terza stagione di Silo, l’acclamata dramedy sci-fi creata dal vincitore dell'Emmy Graham Yost ... cinefilos.it La terza stagione di Silo con Rebecca Ferguson arriverà su Apple TV il 3 luglio. x.com 11/4/26. Nel recente positivo confronto con l'Autorità portuale il sindaco di Chioggia ha rilanciato l'ipotesi del progetto, presentato da privati, di un silo multipiano (previsti 5 piani) nell'ex-casa del portuale, data l'urgenza di parcheggi per la città. Progetto a suo t - facebook.com facebook