Il Comune di Avellino ha vietato l’uso di fuochi e luminarie durante le celebrazioni di Ferragosto, autorizzando invece installazioni locali lungo via Nappi. La decisione è stata comunicata in risposta a richieste di limitare rischi e problematiche legate agli spettacoli pirotecnici tradizionali. La sala della Dogana, recentemente restaurata, ha accolto positivamente questa scelta, con un pubblico che ha espresso approvazione attraverso un applauso. La misura riguarda esclusivamente le attività pubbliche e non interfere con le iniziative private.

Tempo di lettura: < 1 minuto ferragosto L’affollata sala della Dogana di Avellino fresca di restauro, si scioglie in un grande applauso quando l’assessore Luca Cipriano, in occasione della presentazione del cartellone degli eventi estivi, conferma che non ci saranno i fuochi d’artificio, a tutela dell’ambiente nonché degli animali per i quali, non a casa, il sindaco Nello Pizza ha istituito una delega ad hoc. Nemmeno le classiche luminarie illumineranno Corso Vittorio Emanuele, ma ci sarà un esperimento unico nel suo genere e che punta tutta sulla unicità irpinia. A via Nappi saranno realizzare delle installazioni artistiche commissionato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - No a fuochi e luminarie di Ferragosto, ma installazioni locali a via Nappi

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