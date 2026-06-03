Ponte del 2 giugno? Come Ferragosto ma servono eventi in paese | luci e ombre in Riviera

Notizia in breve

A Punta Marina Terme, l’arrivo di oltre 100 pavoni ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale, trasformando l’estate nella zona. La presenza degli uccelli, considerata da alcuni un’attrazione turistica e da altri un problema da gestire, ha suscitato discussioni tra residenti e visitatori. La zona si prepara per il ponte del 2 giugno, con l’obiettivo di valorizzare gli eventi locali. Tuttavia, si sottolinea la necessità di organizzare iniziative per animare il paese durante il periodo.