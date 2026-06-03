Ponte del 2 giugno? Come Ferragosto ma servono eventi in paese | luci e ombre in Riviera
A Punta Marina Terme, l’arrivo di oltre 100 pavoni ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale, trasformando l’estate nella zona. La presenza degli uccelli, considerata da alcuni un’attrazione turistica e da altri un problema da gestire, ha suscitato discussioni tra residenti e visitatori. La zona si prepara per il ponte del 2 giugno, con l’obiettivo di valorizzare gli eventi locali. Tuttavia, si sottolinea la necessità di organizzare iniziative per animare il paese durante il periodo.
Ravenna, 3 giugno 2026 – Per Punta Marina Terme l’estate è cominciata con la ribalta nazionale e internazionale grazie alla colonia di oltre 100 pavoni, da alcuni considerata un’attrazione turistica da altri una questione da ‘arginare’. Tra le novità, da segnalare l’inaugurazione dell’ Adriatic Jump, il parco giochi gonfiabile in mare più grande d’Italia. Buone premesse per la stagione. “La località gode ormai di un pubblico consolidato – afferma Mirko Leoni, titolare del bagno Perla –, grazie alla vicinanza di Ravenna e all’arrivo di tante persone che abitano lungo la via Emilia e di emiliani. Stiamo notando un aumento anche di crocieristi in spiaggia, ne ospitiamo tanti nella nostra struttura in attesa della partenza del giorno dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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