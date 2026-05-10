Nigel Farage e il regalo da 5 milioni del magnate delle cripto si indaga in Inghilterra dopo le elezioni

In Inghilterra sono in corso indagini riguardo a una donazione di 5 milioni di sterline effettuata da un noto imprenditore nel settore delle criptovalute. La somma è stata consegnata a Nigel Farage prima delle recenti elezioni politiche. Le autorità stanno verificando se ci siano eventuali violazioni delle normative sui finanziamenti ai candidati o sui contributi elettorali. La vicenda è al centro dell’attenzione dei media locali.

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Al centro del dibattito politico in Inghilterra si trova Nigel Farage. L’esponente del partito Reform UK dovrà rispondere riguardo i 5 milioni di sterline donatigli nel 2024 dal magnate delle cripto thailandese Christopher Harborne, poco prima della sua candidatura come parlamentare. Farage afferma si sia trattato di un regalo personale, ma la Commissione elettorale potrebbe aprire un’indagine. I 5 milioni in dono e la legge sulle criptovalute Nigel Farage parla di un regalo personale La possibile indagine della Commissione elettorale I 5 milioni in dono e la legge sulle criptovalute Nigel Farage, del partito Reform Uk che ha ottenuto 1.400 consiglieri in tutta l’Inghilterra alle recenti elezioni locali, dovrà rispondere di un regalo visto con sospetto dai rivali Laburisti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nigel Farage e il regalo da 5 milioni del magnate delle cripto, si indaga in Inghilterra dopo le elezioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel FarageI risultati parziali delle elezioni locali in Inghilterra mostrano pesanti perdite per il Partito Laburista di governo del primo ministro Keir... Regno Unito al voto, trema il governo Starmer: così Nigel Farage prepara il colpaccio alle elezioni localiIl premier britannico Keir Starmer e il suo partito laburista si giocano tutto, o quasi, nelle elezioni municipali che si tengono oggi in... Argomenti più discussi: Nigel Farage e lo strano caso della donazione da 5 milioni di sterline in criptovalute; Regno Unito al voto, disfatta laburista e ascesa di Reform UK; Farage, il trionfo alle elezioni e le mille vite: i vizi esibiti, il reality in tv (e la scoperta delle cripto); Meno immigrati, meno tasse, più dazi. Il programma economico di Farage.