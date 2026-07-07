Durante un'intervista a La7, Nicola Fratoianni è stato interrogato su un possibile governo del campo largo e sul ruolo del Viminale. Quando è stato chiesto chi potrebbe occupare quella posizione, il leader di Sinistra italiana ha evitato di rispondere direttamente, aggirando il quesito. La conversazione si è concentrata anche sulla mancanza di un programma condiviso tra le forze politiche coinvolte. La discussione si è svolta in modo teso e senza conferme ufficiali.

Non manca solo un programma, ma anche quella che è l'idea di un ipotetico governo del campo largo. La riprova? Le parole di Nicola Fratoianni. Incalzato da David Parenzo a L'Aria Che Tira su La7, il leader di Sinistra italiana aggira il quesito. "Chi vedrebbe bene per il centrosinistra al Viminale?", si limita a chiedere il conduttore. E Fratoianni, che già scuote la testa: "Se non fosse stato per ragioni scaramantiche ma di buonsenso, è un ragionamento insensato da fare. Noi dobbiamo lavorare per costruire un'alternativa credibile, che in parte esiste. Ma le squadre si fanno quando si vincono le elezioni". ge:kolumbus:liberoquotidiano:48429866 Parenzo però non sembra soddisfatto: "Si faceva il nome di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicola Fratoianni incalzato da Parenzo va in tilt: "Chi al Viminale?..."

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