Durante un comizio a Reggio Calabria, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, il leader di un partito di sinistra ha avanzato due proposte per affrontare le disuguaglianze sociali. Ha suggerito di introdurre una tassa patrimoniale sui patrimoni più consistenti e di ripristinare la scala mobile per adeguare le pensioni all'inflazione. Le proposte sono state formulate in un discorso pubblico rivolto ai cittadini presenti.

Dal comizio di Reggio Calabria, dove il 25 e il 26 maggio ci saranno le elezioni comunali, il leader di Avs Nicola Fratoianni lancia due proposte per contrastare le disuguaglianze sociali: una patrimoniale e il ritorno alla scala mobile. “Io sono contro la diseguaglianza insopportabile che cresce giorno dopo giorno. Oggi il Fondo Monetario Internazionale ci racconta che secondo i suoi studi la guerra, sempre quella sciagurata e criminale di Trump, costerà appunto intorno ai 2200 euro a famiglia in questo Paese. Parliamo di un Paese già schiantato dalla crescita dell’inflazione e dei salari fermi al palo. Ma mentre succede questo, oggi Unicredit annuncia degli utili che fanno impressione per dimensione e accelerazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Forse non è da matti dire che sulle grandissime ricchezze una ‘patrimonialetta’ si può fare?”: la proposta di Nicola Fratoianni contro le disuguaglianze

Notizie correlate

Tagadà, Nicola Fratoianni: "La parola che Meloni non riesce a dire""Ha preso abbastanza le distanze da Trump? L'ha citato due volte alla Camera, zero al Senato.

Il Papa in Guinea Equatoriale: "Superare le disuguaglianze e tutelare le ricchezze naturali"(LaPresse) Papa Leone XIV ha esortato la Guinea Equatoriale a lavorare per la libertà, la giustizia e a colmare il divario “tra i privilegiati e gli...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Conte, Calenda e gli altri: le relazioni pericolose tra politici e libreria; Fratoianni a Reggio: Da qui parte la riscossa del centrosinistra, battere questa destra è già un programma; Conte chiude al federatore, la possibile intesa sui collegi; Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati.

Fratoianni a Reggio: «Da qui parte la riscossa del centrosinistra, battere questa destra è già un programma»Il segretario nazionale di AVS attacca autonomia differenziata, guerra in Iran, Ponte e precariato nella ricerca. Sul palco con il candidato sindaco Battaglia, anche i dirigenti regionali ... corrieredellacalabria.it

Referendum, Fratoianni: Meloni da Fedez per parlare ai giovani, ma non concede il diritto di voto ai fuorisede. Ecco qual è il vero obiettivo della riformaReferendum giustizia, Nicola Fratoianni spiega le ragioni del no: La riforma vuole colpire l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Meloni da Fedez per parlare ai giovani? Tentativo goffo e ... affaritaliani.it

Ad Avezzano confronto su lavoro, sviluppo e diritti con Nicola Fratoianni in supporto al candidato sindaco Verdecchia https://www.terremarsicane.it/ad-avezzano-confronto-su-lavoro-sviluppo-e-diritti-con-nicola-fratoianni-in-supporto-al-candidato-sindaco-verd - facebook.com facebook