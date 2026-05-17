Nicola Fratoianni ad Arezzo martedì 19 maggio

Martedì 19 maggio un rappresentante di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra sarà ad Arezzo. La sua visita ha lo scopo di sostenere ufficialmente la candidatura di un candidato sindaco locale. La presenza di questa figura politica si inserisce in una campagna elettorale in corso nella città. La visita è stata annunciata pochi giorni prima, il 17 maggio, e si svolgerà nella giornata di martedì.

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Arezzo, 17 maggio 2026 – Nicola Fratoianni ad Arezzo Martedì 19 maggio. Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e Deputato per Alleanza Verdi e Sinistra sarà ad Arezzo per sostenere la candidatura di Vincenzo Ceccarelli a sindaco della città. L’appuntamento è in Piazza Sant’Agostino a partire dalle ore 21 per un incontro pubblico dedicato ai temi della giustizia sociale, dei diritti, dell’ambiente e del futuro di Arezzo. Un’occasione per confrontarsi, ascoltare e costruire insieme un’alternativa per la città. Ci sarà prima dell’evento un punto stampa a disposizione dei giornalisti per le interviste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nicola Fratoianni ad Arezzo martedì 19 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, martedì 19 maggio l’assessore al lavoro incontra categorie economiche e sindacatiArezzo, 15 maggio 2026 – Arezzo, martedì 19 maggio l’assessore al lavoro incontra categorie economiche e sindacati. Arezzo Partecipa: gli incontri Vincenzo Ceccarelli tra lunedì 4 e martedì 5 maggioArezzo, 4 maggio 2026 – Arezzo Partecipa: gli incontri Vincenzo Ceccarelli tra lunedì 4 e martedì 5 maggio. Electrolux, Fratoianni allo stabilimento di Susegana: Altro pezzo della crisi dell'industria che si scarica sui lavoratori VIDEOSUSEGANA - Davanti allo stabilimento Electrolux di Susegana anche Nicola Fratoianni tra i lavoratori e le lavoratrici che chiedono risposte concrete. Fratoianni ... ilgazzettino.it Martedì 12 maggio Elly Schlein e Nicola Fratoianni ad Albano per sostenere Massimiliano BorelliIl 12 maggio Piazza Carducci ad Albano ospiterà Elly Schlein e Nicola Fratoianni per un incontro informale e aperto con i cittadini, insieme alla ... castellinotizie.it