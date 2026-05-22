Giovani pace sicurezza L’ambasciatore italiano all’Onu Giorgio Marrapodi | Continuate a credere nella cooperazione tra i popoli

Da feedpress.me 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore italiano all’Onu ha invitato a mantenere la fiducia nella cooperazione tra i popoli, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per la pace e la sicurezza. In un intervento recente, ha ricordato che il dialogo e la collaborazione sono strumenti fondamentali per affrontare le sfide globali. Le sue parole arrivano in un momento in cui le tensioni internazionali richiedono impegno e unità tra le nazioni. La sua dichiarazione si inserisce nel continuo richiamo alla collaborazione tra paesi per promuovere stabilità e dialogo.

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Collaborazione, dialogo, pace. Sono i valori invocati continuamente sulle nostre pagine da studentesse e studenti di Sicilia e Calabria: ce ne facciamo portavoce, scegliendo di concludere con questi auspici l’edizione 2025-2026 dell’ inserto Noi Magazine, una stagione intensa e plurale in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare e proporre alla nostra platea scolastica e universitaria tanti contributi preziosi e efficaci. E in un momento storico in cui gli scenari internazionali ci allarmano, generando quasi un clima di diffidenza e distacco verso le istituzioni sovranazionali, ci affidiamo ad una voce autorevole: quella dell’ ambasciatore Giorgio Marrapodi, cui è stato da poco affidato l’illustre compito di rappresentare il nostro Paese alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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