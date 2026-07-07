Un concerto con 250.000 persone a Tor Vergata ha trasformato la folla in un organismo vivente. L’evento, oltre a essere un record, si configura come un esperimento psicosociale all’aperto. La presenza di così tante persone ha evidenziato come la massa possa agire come un antidoto alla solitudine moderna, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza collettiva. La grande affluenza ha mostrato la capacità di un evento musicale di influenzare il benessere psico-sociale.

Ci sono momenti in cui la statistica cede il passo alla neurologia e la massa si trasforma in un organismo vivente. Il raduno di 250.000 persone a Tor Vergata per il concerto di Ultimo non è stato semplicemente un evento da record, ma un monumentale esperimento psicosociale a cielo aperto. Un rito collettivo che Piero Barbanti, Direttore Unità Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele di Roma e Professore Ordinario di Neurologia all'Università San Raffaele, analizza non con la lente della critica musicale, ma con quella della scienza dell'anima, svelando una verità tanto spietata quanto poetica, sotto il palco di Ultimo la giovinezza contemporanea non ha cercato lo sballo, ma una disperata, salvifica e collettiva ammissione di fragilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Neurologia di un raduno oceanico: perché il concerto di Ultimo è l'antidoto alla solitudine moderna

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Perché il concerto di Ultimo è l’antidoto alla solitudine moderna, l’analisi del neurologoDurante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, circa 250mila persone si sono riunite in un’unica area, creando un grande organismo collettivo.

«Il concerto di Ultimo è la cura contro la solitudine»: parla il neurologoUn concerto di Ultimo con 250 mila persone a Tor Vergata è stato descritto come un esperimento psicosociale.

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Il concerto di Ultimo è la cura contro la solitudine: parla il neurologoSecondo il professor Piero Barbanti, il raduno di 250mila persone a Tor Vergata rappresenta un esempio di sincronizzazione emotiva: un bisogno collettivo di condividere emozioni e vulnerabilità. msn.com

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