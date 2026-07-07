Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, circa 250mila persone si sono riunite in un’unica area, creando un grande organismo collettivo. L’evento ha coinvolto un pubblico vario, che ha condiviso musica e emozioni in modo diretto e immediato. La massa si è comportata come un organismo vivente, con reazioni e dinamiche proprie, trasformando il momento in un’esperienza di aggregazione e connessione umana.

Ci sono momenti in cui la statistica cede il passo alla neurologia e la massa si trasforma in un organismo vivente. Il raduno di 250mila persone a Tor Vergata per il concerto di Ultimo non è stato semplicemente un evento da record, ma un monumentale esperimento psicosociale a cielo aperto. Un rito collettivo che Piero Barbanti, direttore dell’Unità Cefalee e dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma e ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele, analizza non con la lente della critica musicale, ma con quella della scienza dell’anima, svelando una verità tanto spietata quanto poetica: sotto il palco di Ultimo la giovinezza contemporanea non ha cercato lo sballo, ma una disperata, salvifica e collettiva ammissione di fragilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perché il concerto di Ultimo è l’antidoto alla solitudine moderna, l’analisi del neurologo

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