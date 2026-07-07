Un concerto di Ultimo con 250 mila persone a Tor Vergata è stato descritto come un esperimento psicosociale. Un neurologo ha affermato che in certi momenti la massa si comporta come un organismo vivente e ha definito il concerto come una “cura contro la solitudine”. L'evento ha coinvolto un numero record di partecipanti, trasformando la massa in un organismo collettivo.

Ci sono momenti in cui la statistica cede il passo alla neurologia e la massa si trasforma in un organismo vivente. Il raduno di 250mila persone a Tor Vergata per il concerto di Ultimo non è stato solo un evento da record, ma un monumentale esperimento psicosociale a cielo aperto. Un rito collettivo, secondo Piero Barbanti, direttore dell’Unità Cefalee e Dolore dell’Irccs San Raffaele di Roma e professore di Neurologia all’Università San Raffaele, che analizza l’evento con la lente della scienza dell’anima e svela la sua verità: «Sotto quel palco i giovani non cercavano lo sballo, ma una disperata, salvifica e collettiva ammissione di fragilità». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - «Il concerto di Ultimo è la cura contro la solitudine»: parla il neurologo

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