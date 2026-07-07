Neonata muore dopo parto in casa in Friuli | disposta autopsia e indagate due ostetriche

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una neonata è deceduta poco dopo il parto avvenuto in una abitazione a Nimis, in provincia di Udine. La procura ha disposto l’autopsia e ha iscritto nel registro degli indagati due ostetriche, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’indagine. La famiglia aveva deciso di far nascere la bambina a casa. La polizia ha avviato le verifiche sulle circostanze del decesso.

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Una neonata è morta poco dopo il parto avvenuto per volontà dei genitori in casa a Nimis (Udine). La procura ha disposto l'autopsia: iscritte nel registro degli indagati come atto dovuto due ostetriche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Neonata morta dopo il parto in casa: la Procura indaga su due ostetriche

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