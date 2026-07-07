Neonata muore dopo parto in casa in Friuli | disposta autopsia e indagate due ostetriche

Notizia in breve

Una neonata è deceduta poco dopo il parto avvenuto in una abitazione a Nimis, in provincia di Udine. La procura ha disposto l’autopsia e ha iscritto nel registro degli indagati due ostetriche, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’indagine. La famiglia aveva deciso di far nascere la bambina a casa. La polizia ha avviato le verifiche sulle circostanze del decesso.