La Spagna ha segnato il gol decisivo al 91’ in una partita molto combattuta, assicurandosi così l’accesso ai quarti di finale del Mondiale. La vittoria ha anche segnato la fine del percorso mondiale del Portogallo, con la conclusione della partecipazione di Cristiano Ronaldo. La partita è stata caratterizzata da molte occasioni e da un ritmo elevato fino all’ultimo minuto. La ‘maledizione del rigore’ sembra aver risparmiato Yamal, che non ha subito penalty durante il torneo.

La Spagna sblocca una partita tiratissima al 91’, conquista i quarti di finale e mette la parola fine alla storia Mondiale di Cristiano Ronaldo con il Portogallo. Dopo il triplice fischio CR7 asciuga le lacrime e saluta Lamine Yamal, i due si stringono in un abbraccio che ha il sapore di un passaggio di consegne dal cinque volte Pallone d’Oro al giovane talento del Barcellona che aveva incantato agli Europei 2024, ma in quell’immagine c’è una nota stonata., Sì, perché nel Mondiale in cui stanno brillando tutte le stelle (da Messi, Mbappé e Haaland a Kane, Vinicius, Dembelé e Bellingham) l’unico grande assente è proprio il diciottenne numero... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nel Mondiale delle stelle c’è un solo grande assente: la ‘maledizione del rigore’ ha colpito anche Yamal

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Yamal come De Bruyne, calcia il rigore e si fa male. Mondiale a rischio?Durante una sessione di allenamento, Yamal, giovane talento del Barcellona, ha subito un infortunio mentre calciava un rigore.

Da Rodrygo a Simons: quante stelle saltano il Mondiale. La Spagna trema per Yamal, ma Mbappé e Modric…Le convocazioni per il prossimo Mondiale continuano a riempirsi di assenze importanti, con diversi campioni costretti a saltare l’appuntamento.

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Ma quali sorprese, questo è il Mondiale delle conferme. Messi, Ronaldo, Kane, Mbappé e gli altri. A differenza del passato, tutte le stelle più attese della Coppa del mondo hanno già segnato e lasciato il segno - di Sandro Bocchio x.com

Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit

Mbappè e Haaland sfidano l'eterno Messi, Kane segna a raffica: sono i Mondiali delle stelle che sognano il Pallone d'OroIl norvegese segna il goal decisivo in Costa d'Avorio-Norvegia, Mbappè e Kane fanno doppietta trascinando Francia e Inghilterra. Ora si attende la risposta di Messi nei Mondiali delle stelle. msn.com

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