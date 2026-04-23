Durante una sessione di allenamento, Yamal, giovane talento del Barcellona, ha subito un infortunio mentre calciava un rigore. L’incidente ha portato a preoccupazioni sulla sua partecipazione alle prossime partite e, di conseguenza, sulla possibilità di disputare il prossimo mondiale. Il club catalano si trova in una posizione di vantaggio in classifica, ma l’infortunio del giocatore rappresenta un elemento di incertezza in vista delle ultime sfide di campionato.

Il Barcellona è vicinissimo alla Liga, ha nove punti di vantaggio sul Madrid a sei giornate dalla fine ma non va a letto sereno per l’infortunio a Lamine Yamal. Il fenomeno di diciotto anni si è infortunato calciando e segnando il rigore decisivo contro il Celta Vigo, proprio come accaduto a Kevin De Bruyne in Napoli-Inter e anche a Dybala. Solo che De Bruyne e Dybala potrebbe essere i papà di Yamal. In Spagna sono tutti col fiato sospeso perché l’infortunio potrebbe avere serie ripercussioni in chiave Nazionale. Si parla di rottura degli ischiocrurali ossia il gruppo di tre muscoli situati nella parte posteriore della coscia: bicipite femorale, semitendinoso e semimembranoso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yamal come De Bruyne, calcia il rigore e si fa male. Mondiale a rischio?

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