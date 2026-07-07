Nel Bresciano le basi logistiche del narcotraffico | due arresti della Finanza di Trieste

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Trieste nel Bresciano, nell’ambito di un’operazione contro il narcotraffico. Le indagini hanno rivelato un’organizzazione ben strutturata, con ruoli assegnati e una gestione simile a quella di un’attività commerciale di grandi dimensioni. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e materiale legato alle operazioni. L’indagine ha permesso di ricostruire le modalità di funzionamento del traffico nella regione.

Organizzati, strutturati, ognuno con la propria mansione, nella logica di una gestione prettamente commerciale, stile «grande distribuzione», della propria attività. Vendevano droga, però. A chili. A sgominare una presunta organizzazione criminale transnazionale italo-albanese dedita al narcotraffico sono state le Fiamme Gialle di Trieste, coordinate dalla Dda di Milano: 16 in tutto gli arresti, 8 in flagranza e altrettanti su ordinanza del gip in carcere, di cui due nel bresciano. O meglio, in manette anche un 49enne di origini albanesi di casa in provincia — un connazionale è solo indagato — e un 60enne residente a Castenedolo, arrestato nelle ultime ore mentre si trovava in vacanza nel Lazio. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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Droga da Brescia alle località turistiche dellAdriatico: 8 arresti

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