Nella giornata del 24 aprile 2026, le forze della Guardia di Finanza di Arezzo hanno intensificato i controlli nel territorio del Valdarno, portando all’arresto di due persone legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni è stato anche fermato un uomo ricercato da tempo, considerato latitante. L’attività si inserisce in un più ampio intervento di vigilanza economica e di contrasto ai traffici illeciti nella regione.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Prosegue l’attività di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza di Arezzo, impegnata nel contrasto ai traffici illeciti. Dall’inizio dell’anno, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno condotto due operazioni distinte che hanno portato all’arresto di un cittadino italiano e di un cittadino albanese ricercato a livello europeo. Il primo intervento risale a un controllo effettuato nel comune di Cavriglia, dove i finanzieri hanno fermato un uomo italiano, sessantenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. All’interno dell’auto è stata trovata una busta contenente oltre un chilo di marijuana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia di Finanza, rafforzati i controlli nel Valdarno: due arresti per droga, fermato anche un latitante

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