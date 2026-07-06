Nell'operazione “King George”, coordinata dalla Dda di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, sono state arrestate 16 persone e altre 35 sono indagate. La rete di narcotraffico di origine italo-albanese è stata smantellata nella regione.

Sedici persone sono state arrestate e altre 35 risultano indagate nell’ operazione “King George”, coordinata dalla Dda di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Smantellata un’organizzazione italo-albanese che riforniva di droga Lombardia, Liguria, Toscana e le località turistiche del Nord-Est. Sequestrati complessivamente 98,7 chili di stupefacenti tra marijuana, cocaina e hashish, oltre ad armi e veicoli. Sotto sequestro anche beni e disponibilità finanziarie per un valore di 1,1 milioni di euro, ritenuti provento dell’attività di narcotraffico. L’indagine è partita dal fermo di due corrieri a Latisana, in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trieste, sgominata rete del narcotraffico italo-albanese: 16 arresti

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