Nel bosco senza tracce Il caso irrisolto di Piera | Non si può sparire così

Il 21 settembre, una donna di 69 anni è scomparsa nel bosco di Medicina di Pescia durante una ricerca di funghi. Era titolare di un’azienda agricola e gestiva anche un chiosco a Empoli. Da allora, non sono stati trovati tracce o segnali che possano chiarire il suo destino. La scomparsa rimane irrisolta e il caso è ancora aperto.

Un vuoto che non si colma e una domanda che continua a pesare come un macigno: che fine ha fatto Piera? Era il 21 settembre quando Piera Pinna, 69 anni, titolare di un’azienda agricola a San Miniato (gestiva anche un chiosco di frutta e verdura a Empoli), entrò nel bosco di Medicina di Pescia per cercare funghi e non è più tornata. Fu marito Remo, 85 anni, a dare l’allarme, dopo Piera non si presentò all’appuntamento che i due si erano dati nello stradello all’ingresso del bosco. Partirono le ricerche. La zona fu battuta a lungo da soccorritori, volontari e forze dell’ordine. Ma nonostante i sopralluoghi, non è mai emerso alcun elemento utile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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