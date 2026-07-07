Una donna scompare nel bosco e il suo caso resta senza tracce da nove mesi. La polizia ha condotto diverse ricerche senza trovare indizi utili e non ci sono stati sviluppi nelle indagini. La famiglia continua a cercare risposte, ma non ci sono testimoni o prove che possano chiarire cosa sia accaduto. Le autorità non hanno comunicato eventuali sospetti o arresti e il caso rimane irrisolto. La scomparsa ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma finora nessuna novità concreta.

Empoli, 6 luglio 2026 – Un mistero lungo nove mesi. Ma soprattutto un vuoto che non si colma e una domanda che continua a pesare come un macigno: che fine ha fatto Piera Pinna, la signora molto amata e conosciutissima a Empoli, dove da anni gestiva un chiosco di frutta e verdura a pochi passi dalla rotonda del centro commerciale Coop di Empoli? Era il 21 settembre scorso quando Piera, titolare di un’azienda agricola a San Miniato, entrò nel bosco di Medicina di Pescia per cercare funghi senza fare più ritorno. L’allarme . Fu il marito Remo, 85 anni, a dare l’allarme, dopo che Piera non si presentò all’appuntamento che i due si erano dati nello stradello all’ingresso del bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Piera, nel bosco senza tracce. “Non si può sparire così”

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