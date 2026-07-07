Nei cinque giorni che il principe Harry trascorrerà in Gran Bretagna tutti i parenti Royal - incluso il padre re Carlo - si rifiutano di incontrarlo

Da iodonna.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i cinque giorni di permanenza in Gran Bretagna, il principe Harry non avrà incontri con i parenti della famiglia reale, incluso il re. Tutti i membri della famiglia, tra cui il re, hanno deciso di non incontrarlo. Harry aveva pianificato di portare con sé Meghan e i figli Archie e Lilibet, sperando in un incontro con il nonno e una possibile riconciliazione. La visita si svolge senza incontri ufficiali con altri membri della famiglia reale.

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T utto è andato storto per l’atteso ritorno dei Sussex a Londra. Harry aveva espresso da tempo l’intenzione di portarsi dietro Meghan e i figli Archie e Lilibet, nella speranza che i piccoli potessero incontrare nonno Carlo e favorire, quindi, una riconciliazione. D’altra parte, sono già passati ben quattro anni dall’ultima volta che l’intera famiglia si è recata in Gran Bretagna. Alla fine, però, il principe è stato costretto a rinunciare. A Heathrow è atterrato ieri, da solo, con la faccia imbronciata e un’aria molto irritata. Anche perché, nonostante l’offerta fatta qualche settimana fa dal padre re Carlo, che gli aveva messo a disposizione lussuosi appartamenti a Buckingham Palace, alla fine Harry si è visto chiudere in faccia i cancelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Prince Harry to visit UK without Meghan and their kids | LBC reaction

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