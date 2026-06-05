Gran Bretagna nuove accuse per l’ex principe Andrea | subaffittava i cottage di Royal Lodge

L’ex principe Andrea è stato accusato di aver ricevuto un reddito da locazione non dichiarato. Secondo le indagini, avrebbe subaffittato tre cottage all’interno della tenuta di Royal Lodge, di proprietà della Crown Estate, senza comunicare i guadagni. La notifica delle accuse arriva dopo un’indagine sulle sue attività finanziarie legate alla proprietà. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor ha ricevuto un reddito da locazione non dichiarato derivante dal subaffitto di tre cottage nella tenuta di Royal Lodge, che aveva in affitto dalla Crown Estate. Lo ha rivelato l'organismo di controllo della spesa pubblica britannico. Il rapporto del National Audit Office (NAO) ha inoltre rivelato che il re paga l'affitto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Scandalo Principe Andrea Arresto e Accuse

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