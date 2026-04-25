Trump attacca il principe Harry per il suo discorso in Ucraina | Parlo più io a nome della Gran Bretagna che lui Come sta sua moglie? – Il video

Prima dell’arrivo del re negli Stati Uniti, si moltiplicano le preoccupazioni a Londra riguardo alla visita di Stato prevista da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, accompagnata dalla regina. Nel frattempo, il presidente ha criticato il principe Harry per un discorso fatto in Ucraina, sottolineando di parlare più a nome della Gran Bretagna. Il presidente ha anche chiesto notizie sulla salute della moglie del principe.

Si addensano, ancor prima che re Carlo III arrivi negli Stati Uniti, le preoccupazioni a Londra per la visita di Stato del sovrano britannico, in programma da lunedì 27 a giovedì 30 aprile insieme alla regina Camilla. A far salire la tensione sono i toni beffardi utilizzati da Donald Trump nei confronti del principe Harry, impegnato in una visita «a sorpresa» a Kiev, in Ucraina. L’irritazione del tycoon – che solo pochi giorni prima aveva definito Carlo un «uomo fantastico» – è esplosa dopo le dichiarazioni rilasciate dal duca di Sussex davanti a una platea ucraina. Nel suo intervento, Harry ha esortato la leadership americana a rispettare gli impegni americani a sostegno del Paese del presidente Volodymyr Zelensky nel conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di difenderne «l’integrità territoriale».🔗 Leggi su Open.online

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