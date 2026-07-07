Nato Rutte | ‘armi Usa saranno prodotte anche in Europa’

Il primo ministro ha annunciato che alcune armi statunitensi, tra cui carri armati Abrams e missili Atacms e Stinger, saranno prodotte o sottoposte a manutenzione in Europa. Questa decisione fa parte di nuove iniziative di cooperazione industriale tra gli Stati Uniti e i paesi europei. La notizia riguarda specificamente le attività di produzione e manutenzione di questi sistemi di armamento nel continente. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui tempi o le modalità di questa cooperazione.

Armi statunitensi, tra cui carri armati Abrams e missili Atacms e Stinger, saranno prodotte o sottoposte a manutenzione in Europa nell’ambito di nuove iniziative di cooperazione industriale. Lo ha annunciato il segretario generale della Nato Mark Rutte. “Questo ci consentirà di produrre o sostenere capacità americane fondamentali, come Abrams, Atacms, le bombe a piccolo diametro Barracuda 500M e gli Stinger”, ha aggiunto.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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