Nato Rutte | Europa e Canada devono spendere quanto Usa Tajani | Giusto

Durante un intervento, il presidente ha affermato che l'Europa e il Canada dovrebbero investire quanto gli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di mantenere un livello di spesa adeguato. Un rappresentante europeo ha commentato che questa richiesta è corretta, senza esprimere giudizi di valore. Si è anche reso noto che gli Stati Uniti desiderano che gli alleati europei continuino a partecipare attivamente alla NATO, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di investimento.

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"Il presupposto è che gli Stati Uniti vogliono che gli europei rimangono fortemente coinvolti nella Nato. Ma allo stesso tempo, ci si aspetta anche che l'Europa e il Canada si equiparino agli Usa e che l'Europa si assuma anche una maggiore responsabilità per la difesa della parte europea della Nato insieme agli Usa". Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte al termine del vertice dei ministri deglu Esteri a Helsingborg, in Svezia. Il segretario della Nato si aspetta anche che gli Stati Uniti "saranno ancora presenti a lungo termine per quanto riguarda il nucleare e per quanto riguarda le armi convenzionali". "La Nato - ha sottolineato Rutte - non esiste solo per difendere il Vecchio Continente europeo, ma anche il Nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nato, Rutte: "Europa e Canada devono spendere quanto Usa". Tajani: "Giusto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mark Rutte: Europe and US Defence Industry Are Interdependent | BEDEX 2026 Sullo stesso argomento Nato 3.0, Rutte rassicura l’Europa: ‘Il piano procede senza sorprese? Domande chiave Come influirà il ritiro delle truppe americane sulla difesa del fianco orientale? Perché la Polonia ha ricevuto l'annullamento del... Leggi anche: Nato, il segretario generale Mark Rutte: «In Europa spesa per la difesa aumentata del 20%» 20 maggio 2026, NATO - USA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO RUTTE SOSTIENE L'INDIPENDENZA DELLA DIFESA EUROPEA L' #Europa, con #Regno_Unito, #Turchia e #Norvegia, conta oltre 500 milioni di persone. Abbiamo di fronte un avve x.com Il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa non danneggerà le difese, dice il capo della NATO reddit Nato, Rutte rilancia la difesa europea: più autonomia dall’USA e 5mila soldati in PoloniaNel corso della riunione dei ministri degli Esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia, il segretario generale Mark Rutte ha posto l'accento sulle sfide future dell'Alleanza Atlantica ... ilmessaggero.it Nato, Rutte: Europa e Canada devono spendere quanto Usa. Tajani: GiustoIl presupposto è che gli Stati Uniti vogliono che gli europei rimangono fortemente coinvolti nella Nato. Ma allo stesso tempo, ci si ... iltempo.it