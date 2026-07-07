Durante il vertice di Ankara, la NATO ha comunicato l'acquisto di dieci aerei da sorveglianza con radar di allerta precoce, prodotti in Svezia. L'accordo prevede la sostituzione degli attuali velivoli con i nuovi GlobalEye, senza specificare i dettagli finanziari o i tempi di consegna. La decisione riguarda la modernizzazione delle capacità di sorveglianza e di allerta precoce dell'alleanza.

La Nato ha annunciato durante il vertice di Ankara un accordo per sostituire gli aerei da sorveglianza con radar di allerta precoce con nuovi velivoli acquistati dalla Svezia. Il primo ministro svedese Ulf Kristeon ha dichiarato che il costruttore svedese Saab fornirà fino a 10 nuovi velivoli di sorveglianza GlobalEye a un consorzio composto da 10 nazioni. “È un momento di grande orgoglio per la Svezia”, ha affermato Kristeon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nato acquista 10 aerei da sorveglianza dalla Svezia: ecco i nuovi GlobalEye

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France Chooses Saabs GlobalEye After NATOs E-7 Collapse!

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