La Nato acquista nuovi Triton di sorveglianza sono basati a Sigonella

Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia hanno deciso di acquistare fino a cinque droni MQ-4C Triton, prodotti da Northrop Grumman, per migliorare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione della Nato. I velivoli sono di alta quota, a lunga autonomia e senza pilota. Gli apparecchi saranno basati a Sigonella. La decisione mira a rafforzare la presenza e le capacità di sorveglianza dell’alleanza nella regione.

Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia hanno annunciato l’acquisto di un massimo di cinque velivoli senza pilota MQ-4C Triton della Northrop Grumman, di fascia alta, ad alta quota e a lunga autonomia, per potenziare la forza di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) di proprietà della Nato. L’annuncio è stato dato in occasione del Forum dell’industria della difesa del vertice Nato ad Ankara. I nuovi velivoli andranno ad integrare la flotta AGS (Alliance Ground Surveillance) della Nato, che opera dalla base aerea di Sigonella in Italia. I velivoli Triton offrono capacità tecnologiche all’avanguardia. Progettati specificamente per la sorveglianza marittima, sono in grado di mantenere voli di 24 ore a un’altitudine superiore ai 15 km. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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