Dalla neutralità alla Nato la Svezia si fa una nuova agenzia d’intelligence

La Svezia ha annunciato la creazione di una nuova agenzia di intelligence, lasciando alle spalle un ruolo di neutralità e attività meno visibili. La decisione arriva in un momento di crescente tensione in Europa, segnato da minacce alla sicurezza e dalla presenza di alleanze militari nella regione. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le capacità di raccolta e analisi delle informazioni nel contesto attuale.

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