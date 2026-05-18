Centro Est il Municipio si apre su piazza Metelino E il cortile diventa uno spazio culturale gratis

Il Municipio Centro Est ha aperto una nuova entrata su piazza Metelino, nel quartiere Prè. Con questa iniziativa, la zona, spesso considerata periferica, diventa più accessibile e si propone di attirare più persone. Il cortile sarà trasformato in uno spazio culturale gratuito, destinato a eventi e attività diverse nel tentativo di animare l’area e renderla più frequentata. La scelta mira a ridare vita a un punto nevralgico della zona, che fino a ora aveva una presenza più limitata.

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