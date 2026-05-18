Centro Est il Municipio si apre su piazza Metelino E il cortile diventa uno spazio culturale gratis
Il Municipio Centro Est ha aperto una nuova entrata su piazza Metelino, nel quartiere Prè. Con questa iniziativa, la zona, spesso considerata periferica, diventa più accessibile e si propone di attirare più persone. Il cortile sarà trasformato in uno spazio culturale gratuito, destinato a eventi e attività diverse nel tentativo di animare l’area e renderla più frequentata. La scelta mira a ridare vita a un punto nevralgico della zona, che fino a ora aveva una presenza più limitata.
Il Municipio Centro Est apre una nuova porta su piazza Metelino, nel cuore di Prè. L’obiettivo è restituire centralità a un’area troppo spesso marginalizzata e trasformarla in uno spazio più vivo, frequentato e vissuto. L’inaugurazione ufficiale è prevista mercoledì 20 maggio, dalle ore 17:30. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Non mi aspettavo questo da Tallinn… (guida completa in 1 giorno)
Sullo stesso argomento
La nave diventa un laboratorio: a Bari il progetto che trasforma il porto in uno spazio culturaleIl primo passo concreto verso una nuova identità: non solo operatore marittimo di riferimento sull’Adriatico, ma protagonista attivo della vita...
Melilli: il municipio diventa bene culturaleLa Regione Siciliana ha appena elevato il palazzo municipale di Melilli a bene di interesse culturale con un decreto firmato il 6 marzo 2026.
Il Municipio Centro Est apre una nuova porta su piazza Metelino x.com
Mercoledì 20 maggio il Municipio Centro Est inaugura la nuova uscita su piazza Metelino, fortemente voluta dalla presidente Simona Cosso, e apre al pubblico la mostra Gente di Prè 1976–2016 di Adriano Silingardi, primo passo verso un nuovo spazio grat - Facebook facebook
Il municipio Centro Est apre le porte a Prè, nuova uscita su piazza MetelinoIl municipio Centro Est apre le porte a Prè, nuova uscita su piazza Metelino ... msn.com
Il Municipio Centro Est rilancia il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze: Il punto di vista dei giovani è necessarioGenova - Il Municipio Centro Est rilancia il Consiglio Municipale dei Ragazzi e delle Ragazze (CMRR), lo spazio di partecipazione dedicato ai più giovani del territorio. Il prossimo incontro si terrà ... ilsecoloxix.it