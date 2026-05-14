La nave diventa un laboratorio | a Bari il progetto che trasforma il porto in uno spazio culturale

A Bari, il porto si trasforma in un laboratorio culturale grazie a un progetto che mira a coinvolgere la comunità locale. La nave viene utilizzata come spazio di lavoro e sperimentazione, segnando un passaggio rispetto alle funzioni tradizionali legate alle attività marittime. Il progetto rappresenta il primo passo verso una nuova identità per il porto, che si propone di diventare anche un punto di riferimento culturale e sociale per la città.

Il primo passo concreto verso una nuova identità: non solo operatore marittimo di riferimento sull’Adriatico, ma protagonista attivo della vita culturale e sociale di Bari e del suo porto. E’ questo il senso del progetto “Il mare di tutti”.Il progetto di Ventouris FerriesIn concomitanza con.🔗 Leggi su Baritoday.it

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