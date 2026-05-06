Il governo Meloni ha varato un piano che prevede un aumento degli sfratti e un abbassamento dei canoni di affitto. Le nuove misure riguardano sia l’edilizia pubblica che quella privata, con l’obiettivo di gestire meglio la presenza di abusivi e di favorire l’accesso alle abitazioni a prezzi più contenuti. Le decisioni sono state annunciate e si inseriscono in un quadro di interventi legati al settore immobiliare.

Alla Camera presentata la proposta di legge di Fratelli d'Italia. Bignami: "L'obiettivo non è più sgomberi, ma più affitti" Più sfratti e più affitti a canoni più bassi. È questa la logica che ruota attorno alle misure del governo Meloni in ambito di edilizia pubblica e privata. “Con Fratelli d’Italia il tempo dell’indulgenza è finito”, assicura la deputata meloniana Alice Buonguerrieri nel corso della conferenza stampa di Fratelli d’Italia su ‘Sgomberi e sfratti’ che si è tenuta presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati. “Il governo Meloni ha licenziato due provvedimenti che vanno di pari passo: il decreto legge sul Piano...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più sfratti e più affitti a canoni più bassi. Ecco il piano contro gli abusivi

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ddl Sgomberi, sfratti più veloci e meno tempo per pagare gli affitti scaduti: le novità; Sfratti, come funzionerà la nuova norma (se approvata): il rilascio in 15 giorni e cosa cambierà davvero; Perché gli affitti continuano a salire e trovare casa è sempre più difficile; Il decreto Casa di maggio promette abitazioni e sfratti.

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Sul Tempo un commento al piano casa del Governo e, soprattutto, al ddl sfratti. Anche se per molti è controintuitivo, più garanzie sul rilascio degli immobili locati favoriscono un ampliamento dell'offerta di abitazioni in affitto e contribuiscono a una riduzione dei x.com