Napoli | maxi sequestro di cocaina nascosta in un’autocisterna al Centro Direzionale
La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosta in un’autocisterna nel quartiere del Centro Direzionale. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che ha portato all’arresto di un autista di nazionalità lituana. La sostanza stupefacente era celata all’interno del veicolo, che è stato sottoposto a perquisizione. L’autista è stato portato in custodia e l’indagine prosegue per chiarire l’origine e la destinazione della droga.
Napoli: la Guardia di Finanza sequestra 113 kg di cocaina nascosti in un’autocisterna vicino al Centro Direzionale. Arrestato un autista lituano. Un durissimo colpo al mercato del narcotraffico è stato messo a segno dalle forze dell’ordine a Napoli, dove è stato intercettato un imponente carico di sostanze stupefacenti pronto a invadere il territorio locale. Durante una serie di accertamenti stradali mirati, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto e sequestrato oltre un quintale di droga ad altissimo grado di purezza, abilmente occultata all’interno di un veicolo pesante che transitava in una delle arterie di collegamento più trafficate della città, a ridosso del cuore amministrativo del capoluogo campano. 🔗 Leggi su 2anews.it
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