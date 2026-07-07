Napoli | maxi sequestro di cocaina nascosta in un’autocisterna al Centro Direzionale

Notizia in breve

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosta in un’autocisterna nel quartiere del Centro Direzionale. L’operazione è avvenuta nel corso di un controllo di routine, che ha portato all’arresto di un autista di nazionalità lituana. La sostanza stupefacente era celata all’interno del veicolo, che è stato sottoposto a perquisizione. L’autista è stato portato in custodia e l’indagine prosegue per chiarire l’origine e la destinazione della droga.