napoli due azzurri possono cambiare il loro futuro

Il Napoli sta considerando il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da un quotidiano, il club sta valutando possibili mosse di mercato per entrambi i giocatori. La società lavora in coordinamento con l’allenatore, senza yet ufficializzazioni o decisioni definitive. Le trattative sono in fase di definizione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a valutare il futuro di due dei suoi protagonisti, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro, in piena sintonia con Massimiliano Allegri, sta definendo le strategie in vista delle prossime mosse di mercato. La situazione più complessa riguarda Romelu Lukaku, che attualmente percepisce l’ingaggio più alto della rosa. Il Napoli, però, avrebbe deciso di rinviare qualsiasi scelta fino al termine del Mondiale, torneo nel quale l’attaccante belga sta offrendo prestazioni di grande livello. Le sue performance potrebbero infatti influenzare sia la valutazione economica del cartellino sia l’interesse di eventuali club pronti a presentare un’offerta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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