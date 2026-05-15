Pisa-Napoli | ufficiale i tifosi azzurri possono seguire la trasferta Ecco i dettagli
È stata comunicata ufficialmente la possibilità per i tifosi del Napoli di seguire la trasferta contro il Pisa. Sono stati forniti i dettagli riguardanti le modalità di accesso e eventuali restrizioni. La decisione riguarda esclusivamente i supporter azzurri, mentre per altri aspetti legati alla partita si attendono ulteriori aggiornamenti. La partita si svolgerà secondo le modalità stabilite, con eventuali misure di sicurezza e controlli previsti nelle prossime ore.
"> Divieti per i tifosi del Napoli: la situazione aggiornata. Il Napoli si prepara ad affrontare il Pisa in trasferta domenica 17 maggio alle 12:00. Ma i tifosi, siano residenti in Campania o meno, non potranno accedere al settore ospiti. Questa area, altrimenti occupata dai sostenitori, sarà riservata a bambini delle scuole calcio. Il match di questa 37esima giornata di Serie A è cruciale per il Napoli, che punta a ottenere un posto in Champions League. La squadra campana si troverà di fronte a un Pisa già retrocesso e ultimo in classifica. In un contesto così delicato, la programmazione della partita ha richiesto un attento coordinamento, complicato da eventi legati ad altre gare di alta classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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