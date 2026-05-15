Pisa-Napoli | ufficiale i tifosi azzurri possono seguire la trasferta Ecco i dettagli

Da napolipiu.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata comunicata ufficialmente la possibilità per i tifosi del Napoli di seguire la trasferta contro il Pisa. Sono stati forniti i dettagli riguardanti le modalità di accesso e eventuali restrizioni. La decisione riguarda esclusivamente i supporter azzurri, mentre per altri aspetti legati alla partita si attendono ulteriori aggiornamenti. La partita si svolgerà secondo le modalità stabilite, con eventuali misure di sicurezza e controlli previsti nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"> Divieti per i tifosi del Napoli: la situazione aggiornata. Il Napoli si prepara ad affrontare il Pisa in trasferta domenica 17 maggio alle 12:00. Ma i tifosi, siano residenti in Campania o meno, non potranno accedere al settore ospiti. Questa area, altrimenti occupata dai sostenitori, sarà riservata a bambini delle scuole calcio. Il match di questa 37esima giornata di Serie A è cruciale per il Napoli, che punta a ottenere un posto in Champions League. La squadra campana si troverà di fronte a un Pisa già retrocesso e ultimo in classifica. In un contesto così delicato, la programmazione della partita ha richiesto un attento coordinamento, complicato da eventi legati ad altre gare di alta classifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

pisa napoli ufficiale i tifosi azzurri possono seguire la trasferta ecco i dettagli
© Napolipiu.com - Pisa-Napoli: ufficiale, i tifosi azzurri possono seguire la trasferta. Ecco i dettagli.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

I tifosi del Napoli residenti in Campania dovranno guardare un'altra partita in trasferta dalla tv: i dettagliLa Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Como-Napoli, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 allo stadio Sinigaglia di Como,...

Leggi anche: Pisa-Napoli a rischio slittamento? Ecco quando si può giocare: i dettagli

pisa napoli pisa napoli ufficiale iPisa-Napoli: Conte vuole chiudere il discorso Champions all’Arena GaribaldiPisa-Napoli, 37ª giornata Serie A: domenica 17 maggio alle 12:00 all'Arena Garibaldi gli azzurri di Conte vogliono chiudere matematicamente il discorso Champions League. lifestyleblog.it

pisa napoli pisa napoli ufficiale iPisa-Napoli, chiuso settore ospiti: sarà destinato a scuole calcioPer l’occasione il Pisa Sporting Club riproporrà l’iniziativa già organizzata in occasione della gara interna con il Bologna ... tuttonapoli.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web