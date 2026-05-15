Pisa-Napoli | ufficiale i tifosi azzurri possono seguire la trasferta Ecco i dettagli

È stata comunicata ufficialmente la possibilità per i tifosi del Napoli di seguire la trasferta contro il Pisa. Sono stati forniti i dettagli riguardanti le modalità di accesso e eventuali restrizioni. La decisione riguarda esclusivamente i supporter azzurri, mentre per altri aspetti legati alla partita si attendono ulteriori aggiornamenti. La partita si svolgerà secondo le modalità stabilite, con eventuali misure di sicurezza e controlli previsti nelle prossime ore.

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