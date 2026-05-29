Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, il Napoli potrebbe adottare un modulo più equilibrato e concreto. La possibile transizione tattica si rifletterebbe in una formazione che punta a migliorare la solidità difensiva e la fase di possesso palla. La squadra potrebbe adottare schemi più adattabili, con un focus maggiore sulla compattezza e l’efficacia in fase offensiva. La modifica strategica si avrebbe in vista di un cambio di stile di gioco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Napoli più equilibrato e concreto Con l’arrivo sempre più probabile di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, anche l’identità tattica della squadra potrebbe subire una trasformazione importante. L’allenatore toscano è infatti conosciuto per il suo approccio pragmatico e per la capacità di adattare il gioco alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. L’obiettivo principale sarebbe quello di costruire una squadra più solida e compatta, senza rinunciare alla qualità offensiva che negli ultimi anni ha caratterizzato il Napoli. Equilibrio, organizzazione difensiva e gestione dei momenti della partita diventerebbero elementi centrali del nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, l’era Allegri può cambiare volto alla squadra: ecco come potrebbero giocare gli azzurri

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