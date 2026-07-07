Maxi operazione antidroga a Napoli | sequestrati 113 kg di cocaina

A Napoli, le forze dell'ordine hanno scoperto 113 chilogrammi di cocaina nascosti in alcune intercapedini di un’autocisterna fermata lungo la strada statale 162 vicino al Centro Direzionale. La droga è stata sequestrata durante un'operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza. L'intervento ha portato al ritrovamento di un grande quantitativo di sostanza stupefacente destinata alle piazze di spaccio locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Erano destinati ad alimentare le piazze di spaccio partenopee i 113 chilogrammi di cocaina trovati dalla Guardia di Finanza a Napoli in alcune intercapedini ricavate in un’autocisterna sottoposta a controllo sulla strada statale 162, nei pressi del Centro Direzionale. La droga avrebbero fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. I finanzieri hanno arrestato il conducente di un’autocisterna, un cittadino lituano, per traffico di sostanze stupefacenti. I panetti di droga, 103 in tutto, sono stati scovati dai baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, insospettiti dal fatto che l’autocisterna adibita al trasporto di merce alimentare, da una prima analisi, sembra fosse completamente vuota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Napoli, sequestrati 113 kg di cocaina in un'autocisterna sulla SS 162

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